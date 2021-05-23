عضو في فرقة موسيقية شهيرة يتعرض لموقف محرج... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشره موقع المسابقة على "تويتر"، المغني الرئيسي في الفرقة داميانو دافيد بسروال ممزق من الأمام بعد قيامه بحركات عديدة تعبيرا عن الفرحة بالفوز، ما جعله محل سخرية من زملائه في الفرقة.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

بالإضافة إلى دافيد، تضم المجموعة عازفي الغيتار فيكتوريا دي أنجيليس وتوماس راجي وعازف الطبول إيثان تورشيو.