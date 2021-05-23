فيديو يظهر طريقة مبتكرة لإزالة الشريط اللاصق عن الأوراق دون إتلافها

كشفت المدونة الروسية أوختام عبداللاييفا، على تطبيق "تيك توك"، طريقة مبتكرة لإزالة الشريط اللاصق عن الورق دون إتلافه.

وتٌظهر عبداللاييفا، في بداية الفيديو، الطريقة التقليدية المتبعة عند إزالة الشريط اللاصق والتي تتسبب بتلف الورقة، ثم تكشف طريقتها المبتكرة والتي تتلخص بشد طرفي الشريط اللاصق الأمر الذي يسبب بتمدد الشريط اللاصق ويسمح بإزالتها عن الورقة بسهولة دون تلفها.

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وسجل الفيديو أكثر من مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد، وعبر المستخدمون عن إعجابهم بالفكرة المبتكرة، وأشاروا إلى أن هذه الطريقة ستساعدهم في حفظ العديد من المستندات المهمة.