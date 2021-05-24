سيدة تعاقب شابا بجولة في الهواء البارد بعد محاولته التسلل إلى سيارتها... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر تعلق شاب على غطاء محرك سيارة لم تكترث صاحبتها لمضايقاته وقامت بأخذه بجولة في شوارع مدينة روسية.

ويظهر المقطع المصور محاولة شاب الدخول إلى سيارة كانت صاحبتها قد ركنتها في مرآب للسيارات، وجلست بها.

لتقوم السيدة بالسير في الوقت الذي حاول بها الشاب فتح الباب لكن دون جدوى، ليقفز بعدها على غطاء السيارة في محاولة لإيقاف السيدة التي لم تكترث لوجوده.

وقادت السيدة سيارتها في شوارع مدينة كراسنوي سلو، الواقعة بالقرب من سان بطرسبورغ، مصطحبة الشاب بجولة في الهواء البارد، الذي قفز فيما بعد من على السيارة بعد توقفها عند إحدى شارات المرور.