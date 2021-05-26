بالفيديو... نحلتان تفتحان غطاء عبوة مشروبات غازية

وظهرت النحلتان وهما ترفعان غطاء مشروب "فانتا" الغازي، بشكل متناغم، حتى أسقطتاه أرضا، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو بالبرازيل.
وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.
انتشر، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو تظهر فيه نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.
وظهرت النحلتان وهما ترفعان غطاء مشروب "فانتا" الغازي، بشكل متناغم، حتى أسقطتاه أرضا، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو بالبرازيل.
وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعمال بلدية، في مدينة موسكو، يقومون بنقل آلة بيانو في إحدى الأحياء الشعبية ويغنون أغنية "الكاتيوشا" السوفياتية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صراعا شرسا بين تمساحين داخل أحد الملاعب الرياضية.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط مروحة سقف على موضع وقوف شاب كان يقف تحتها.
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر تعلق شاب على غطاء محرك سيارة لم تكترث صاحبتها لمضايقاته وقامت بأخذه بجولة في شوارع مدينة روسية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)