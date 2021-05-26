بالفيديو... نحلتان تفتحان غطاء عبوة مشروبات غازية

انتشر، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو تظهر فيه نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.

وظهرت النحلتان وهما ترفعان غطاء مشروب "فانتا" الغازي، بشكل متناغم، حتى أسقطتاه أرضا، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو بالبرازيل.

وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.