إضاءة برج إيفل بالليزر المدعوم من مولد هيدروجيني لأول مرة في التاريخ.. فيديو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبرج إيفل المنار بالأضواء والليزر المدعوم من مولد هيدروجيني.

وذكرت وكالة "CBSNews" الأمريكية: "لأول مرة في التاريخ، تمت إضاءة برج إيفل بالأضواء والليزر المدعوم من مولد هيدروجيني".

For the first time in history, the Eiffel Tower was lit up with lights and lasers powered by a hydrogen generator. The company that made the generator, Energy Observer Developments, claims it is certified renewable and emits no greenhouse gases. pic.twitter.com/j6SrLPUmyS — CBS News (@CBSNews) May 27, 2021

​تدعي الشركة التي صنعت المولد "Energy Observer Developments"، أن الأنظمة معتمدة من مصادر متجددة ولا تصدر أي غازات دفيئة.