حافلة ركاب تصطدم بعمود إنارة في سانت بطرسبرغ.. فيديو

أصيب ثلاثة أشخاص في اصطدام حافلة ركاب بعمود إنارة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، نقلاً عن مصدر في خدمة الطوارئ، اصطدمت الحافلة التي كان على متنها 10 ركاب بعمود كهرباء في حوالي العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارع لينينسكي بروسبكت وشارع كوتينا.

ووصل طاقم الطوارئ والمسعفون إلى مكان الحادث.

الجدير بالذكر أن الحافلة اصطدمت بالعمود وارتفعت عدة أمتار عن الأرض.