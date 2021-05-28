فيديو نادر لطائرة "سو-35" تحلق على مستوى قريب من سطح البحر

تم تصوير هذه المناورة النادرة من نوافذ الفندق من قبل أحد العملاء، ونشر مشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع "rg".

كانت الصين أول دولة أجنبية تشتري مقاتلات "سو-35" الروسية متعددة الوظائف.

تم توقيع العقد مع شركة "Rosoboronexport" لشراء 24 طائرة في عام 2015. بعد عام، تلقت جمهورية الصين الشعبية أول أربع طائرات "سو-35". وفي عامي 2017 و2018، سلمت روسيا عشرة مقاتلات آخرى للجانب الصيني.