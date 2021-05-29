قط يمتطي ظهر حصان بطريقة مضحكة...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقط وهو يمتطي حصانا بشكل مضحك، في وقت وقف فيه الحصان يراقب ما يفعله القط.

ويظهر المقطع المصور قيام الهر بامتطاء ظهر الحصان بعدما تعلق لفترة من الزمن على وجهه.

في الوقت الذي لم يظهر فيه الحصان أي ردة فعل، ليقوم القط بامتطاء ظهر الحصان بعدما تسلق على رقبته، في مشهد طريف.