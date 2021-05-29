قط يمتطي ظهر حصان بطريقة مضحكة...فيديو

ويظهر المقطع المصور قيام الهر بامتطاء ظهر الحصان بعدما تعلق لفترة من الزمن على وجهه.
في الوقت الذي لم يظهر فيه الحصان أي ردة فعل، ليقوم القط بامتطاء ظهر الحصان بعدما تسلق على رقبته، في مشهد طريف.
April 8, 2021
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقط وهو يمتطي حصانا بشكل مضحك، في وقت وقف فيه الحصان يراقب ما يفعله القط.
ويظهر المقطع المصور قيام الهر بامتطاء ظهر الحصان بعدما تعلق لفترة من الزمن على وجهه.
في الوقت الذي لم يظهر فيه الحصان أي ردة فعل، ليقوم القط بامتطاء ظهر الحصان بعدما تسلق على رقبته، في مشهد طريف.
April 8, 2021
هبطت مروحية المريخ الأولى التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشكل اضطراري بعد ظهور مشكلة خطيرة أثناء عملية التحليق.
حلقت مقاتلة "سو-35" التابعة للجيش الشعبي الصيني على ارتفاع منخفض للغاية فوق شاطئ مدينة ليان وانغانغ في مقاطعة جيانجسو.
اقتحمت قطة المؤتمر الصحافي للنائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، واستعرضت نفسها أمام الكاميرا ذهابا وإيابا، من دون أن يحرك الأحدب ساكنا، وكأن شيئا لم يكن.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)