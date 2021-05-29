خفاش يجبر طائرة هندية على الهبوط... فيديو

أرغم خفاش طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، كانت متجهة إلى مطار نيوارك الأمريكي، على العودة إلى مطار نيودلهي بعد نصف ساعة من إقلاعها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهد الخفاش في مقصورة الركاب في طائرة بوينع 737 تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، وهو يحلق في حالة اضطراب داخل المقصورة.

ومع انتشار الذعر في الطائرة، أبلغ الطاقم قائدها عن وجود الخفاش، الذي قام بدوره بإبلاغ مراقب الحركة الجوية في المطار، حيث أعلنت حالة الطوارئ الاحتياطية.

وتم استدعاء موظفي الحياة البرية للقبض على الخفاش وإزالته من المقصورة،

وفي وقت لاحق، عثر على الخفاش ميتا في درجة رجال الأعمال بالقرب من المقعد رقم ثمانية، ثم تم تبخير الطائرة.

واستقل الركاب رحلة مختلفة قبل وصول رحلة الخطوط الجوية الهندية إلى مطار بيوارك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم نفسه.