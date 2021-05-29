فيديو... بعد أن أوقف سيارته في ممر المشاة... شاب يعبر الطريق بطريقته الخاصة

قوانين إشارة المرور تتطلب دائما الاحترام من السائقين ومن المشاة على حد سواء، ولكن إذا خالف أحدهما القانون سيكون الثمن هكذا.

قام شاب بعبور الشارع بطريقة طريفة وذكية لم تخطر على بال السائق الذي أوقف سيارته على الممر الخاص بالمشاة، فقد تفاجأ بالطريقة التي عبر فيها الشاب الطريق بكل سهولة ومرونة.

رجل يعتبر أحد السيارات مفتوحة السقف جزء من طريقه في عبور الشارع.pic.twitter.com/LTlZu676mW — Screen Mix (@ScreenMix) May 29, 2021

وكانت سيارة من النوع المفتوح من الأعلى، برتقالية اللون تقف بشكل مخالف لقوانين المرور، ما دفع الشاب حال وصوله إلى الممر الخاص بالمشاة إلى فتح باب السيارة والعبور إلى الناحية الأخرى، تاركا وراءه السائق في دهشة من أمره.