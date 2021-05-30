نزال بين طفل وعجل صغير بـ"الرأس"...فيديو

ويظهر المقطع المصور الذي حظي بردود فعل كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، منازلة بين الطرفين باستخدام الرأس.
ويظهر الطفل وهو ينازل العجل الصغير بالرأس، مظهرا شجاعة ممزوجة بالضحك لينسحب بعدها.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا قصيرا لمنازلة مضحكة كان طرفاها طفل وعجل صغير.
ويظهر المقطع المصور الذي حظي بردود فعل كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، منازلة بين الطرفين باستخدام الرأس.
ويظهر الطفل وهو ينازل العجل الصغير بالرأس، مظهرا شجاعة ممزوجة بالضحك لينسحب بعدها.
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