وسيلة تشجيع "غريبة" تظهر في سباق للدراجات الهوائية... فيديو

كان الدراج الكولومبي إيغان برنال يندفع نحو لقب جيرو دي إيطاليا، قبل أن يحصل شيء غريب في بداية المرتفع.

تُظهر اللقطات التي صورتها شبكة "يورو سبورت"، أن برنال يسابق بكل جهد للحفاظ على تقدمه أثناء صعوده إلى أعلى المضمار في ظروف ثلجية.

ولكن بعد ذلك، على الجانب الأيسر من الكولومبي، ظهر اثنان من المشجعين وهما يسارعان بالمنشار الكهربائي على بعد خطوتين من برنال.

بيرنال، بدى بطريقة ما غير منزعج تمامًا من "التشجيع الغريب" واستمر في تجاوزهم قبل أن ينسحبوا من الطريق.