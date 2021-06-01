امرأة آسيوية تتعرض للضرب العنيف في أحد مطاعم نيويورك... فيديو

قالت شرطة مدينة نيويورك، إن رجلا مختلا ضرب امرأة آسيوية بشكل عنيف على وجهها، وطرحها أرضا، في هجوم وقع خارج مطعم في الحي الصيني في المدينة.

التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو، نشرته عضو الجمعية الدفاع عن حقوق الأقليات "يوه لاين نيو"، على موقع "تويتر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​يمكن رؤية الضحية البالغة من العمر 55 عامًا وهي تسير بجوار مقهى "Kong Sihk Tong"، عندما ضربها رجل يرتدي سترة برتقالية، وطرحها أرضا.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عنيدفة بين المغردين.