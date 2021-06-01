امرأة تنقض على دب دفاعا عن كلابها... فيديو

بدأت السلطات الأمريكية في ولاية فيرجينيا الغربية، اليوم الأحد، عمليات إخلاء لعدد من المنازل بعدما اشتعلت النيران في مصفاة نفط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.