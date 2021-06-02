"تبدو مخيفة"... علماء يصنعون "حواء" قادرة على تقليد الإنسان... فيديو

ويستخدم الروبوت الجديد طريقة التعلم المتعمق (نظريات وخوارزميات تتيح للآلة أن تتعلم بنفسها عن طريق محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان) لتحليل تعابير مشاعر الإنسان، بحسب ما نقله موقع "ذي نيكست ويب".

ويقوم الروبوت "حواء" بتحليل صورة تعبير وجه الإنسان ثم تحرك المحركات داخل جمجمة الآلة أنسجة الوجه لمحاكاة مشاعر الإنسان. وبرنامج الروبوت مبني على ستة مشاعر أساسية: الغضب والاشمئزاز والخوف والحزن والفرح والدهشة.

ويعتقد العلماء أن تقنيتهم ​​ستسمح للبشر بالتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر طبيعية. بالإضافة إلى أن مثل هذه الروبوتات يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأماكن، من المصانع إلى دور رعاية المسنين. وأشار المطورون أن هذا أول نموذج لروبوت رخيص ومتاح لإجراء التجارب.