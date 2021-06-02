حمار وحشي يسرق الحلوى من زوار حديقة حيوانات... فيديو

لاحظ الحيوان اقتراب الزائرين، الذين كانوا يطعمون قبل ذلك حيوانات أخرى في الحديقة. وأمسك الحمار الوحشي الطعام وركض بعيدًا.
سرق حمار وحشي يعيش في حديقة حيوانات في ولاية تيكساس الأمريكية، طبقا من الحلوى، من مجموعة من زوار الحديقة.
لاحظ الحيوان اقتراب الزائرين، الذين كانوا يطعمون قبل ذلك حيوانات أخرى في الحديقة. وأمسك الحمار الوحشي الطعام وركض بعيدًا.
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