صاروخ سوفيتي قديم يفجر دبابة أمريكية الصنع في اليمن.. فيديو

التقطت عدسات الكاميرات في الحرب في اليمن، تدمير الحوثيين لدبابة "M1A2 Abrams" أمريكية الصنع، تابعة للقوات العسكرية السعودية، باستخدام صاروخ "Konkurs" أو "Fagot" السوفييتي الصنع.

وأصاب الصاروخ الذي تم تطويره في سبعينيات القرن الماضي الجزء الأمامي الأيسر من بدن الدبابة، وتسبب بانفجار قوي، بحسب ما ذكر موقع "rg".