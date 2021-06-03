إعصار مروع يجتاح مدينة صينية... فيديو

اجتاح إعصار مروع إحدى المدن الصينية، يوم أمس الأربعاء، حيث تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر هذا المشهد المهيب.

وشوهد الإعصار الهائل وهو يجتاح مدينة شانجزي شمال شرقي الصين، حيث أحدث عمودا من الغبار برتقالي اللون.

وأظهرت اللقطات مدى ضخامة الإعصار، كما أظهرت مدى خطورته حيث اقترب من المنازل كعملاق يمكنه أن ينال من أي شيء أمامه.