قوات أمريكية تقتحم مصنعا في بلغاريا بالخطأ... فيديو

عرضت شبكة "يورونيوز" مقطع فيديو يظهر اقتحام قوات أمريكية لمصنع في بلغاريا عن طريق الخطأ.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الجنود الأمريكيين يقتحمون المصنع ويصوبون أسلحتهم نحو عماله، حيث تعامل الجنود مع العمال على أنهم مجرمون أو تشكيل عصابي.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المصنع لحظة دخول القوات الأمريكية قبل أن يتبين لهم خطأ وجهتهم، فيما أبدى العمال دهشتهم واستغرابهم لما يجري.