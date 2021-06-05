فرس النهر يظهر مهاراته في السباحة ويطارد قارب سياح.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فرس النهر يسبح بسرعة خارقة في محاولة للحاق بقارب سياح.

ويبين الفيديو كيف يقترب السياح من قطيع أفراس النهر، وما يلبث أن يقوم أحدهم بالسباحة باتجاه القارب ويكاد يتهجم على السياح.

ووفقا لموقع "ناشيونال جيوغرافيك" تم تصوير الفيديو في بحيرة فيكتوريا في كينيا.

الجدير بالذكر أن أفراس النهر يمكن أن تسبح بسرعة تصل إلى 13 كيلومترًا في الساعة.