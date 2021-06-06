بمشهد مضحك فتاة تتمكن من إجبار صديقها على فتح هاتفه بتقنية "التعرف على الوجه"..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا حظي بالكثير من المتابعة والتعليقات الساخرة، تظهر فيه شابة تحاول فتح هاتف شاب بخاصية "التعرف على الوجه".

وفي المقطع يظهر الثنائي وهما جالسان في حديقة عامة، في الوقت الذي كان الشاب مشغولا بحقيبة بلاستيكية في يده، لتفاجئه الشابة بوضع الهاتف مقابل وجهه.

وانتبه الشاب لهذه الخدعة فقام بحركة سريعة متفاديا وضع وجهه أمام كاميرا الهاتف، لتبدأ مطاردة الشابة له من أجل إجباره على فتح الهاتف.

His girl was really committed to cracking his Face ID... pic.twitter.com/FSEwPzsamN — a guy (@apiecebyguy) September 23, 2019

وانتهت المطاردة بحصول الشابة على ما أرادت في مشهد مضحك تمكنت فيه من التغلب على الشاب الذي ظهر مفتول العضلات.