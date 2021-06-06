لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني... فيديو

وقالت قناة "العربية" إن الشاب الذي ظهر في الفيديو من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في فلسطين.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو جالس ويمسك بالهاتف ويحاول أن يضرب به يد المقعد، فينفجر الهاتف بعدها مباشرة ليتركه الشاب على الفور ويبتعد بسرعة.

وقع الهاتف على الأرض وبدأ في الاشتعال، ليحضر الشاب قارورة مياه لإطفاء الحريق قبل أن يتطور.