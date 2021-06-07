الإسفلت يبتلع السيارات أمام مستشفى في القدس... فيديو

ويظهر الفيديو كيف تبتلع الحفرة عددا من السيارات. ووصلت سبع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، لكن التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع أي إصابات، بحسب ما نقله موقع "ذي تايمز أوف جيروساليم".