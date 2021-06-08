أول طائرة مسيرة في العالم تزود مقاتلة بالوقود في مشهد تاريخي... فيديو

وكانت شركة بوينغ الأمريكية المتخصصة بصناعة الطائرات كشفت عن ذلك الإنجاز الجديد، حيث أعلنت على موقعها أن طائرة من طراز "MQ-25 Stingray " قامت بتزويد طائرة أخرى بالوقود خلال وجودها في الأجواء.

وقال بيان الشركة: "خلال رحلة اختبار، نجحت MQ-25 في مد الخرطوم بنجاح وضخت الوقود بأمان في طائرة F / A-18 Super Hornet تابعة للبحرية الأمريكية، هذا الأمر يدل على قدرة MQ-25 Stingray على أداء مهمتها الأساسية بتزويد الطائرات بالوقود الجوي".

وختم البيان بأنه "حدث تاريخي للشركة والطيران المدني في الولايات المتحدة والعالم".