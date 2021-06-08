دب يتزحلق على الثلج أول أيام الصيف... فيديو

رصدت الكاميرات لقطات طريفة لدب وهو يتزحلق على الثلج في 1 يونيو/حزيران في جزيرة سخالين الروسية.

ويظهر الفيديو، كيف يحاول الدب اللعب مع الكلب ثم يتزحلق من مرتفع ثلجي عدة مرات.