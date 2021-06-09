لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا... فيديو

وكانت "روجلي" عبارة عن محطتين للطاقة تعملان بالفحم وتقعان على نهر ترينت في المدينة التي تحمل نفس اسم المحطتين، وتم افتتاح أول محطة طاقة في هذا الموقع، في عام 1961، ولكن تم إغلاقها وهدمها.

وتم تشغيل محطة توليد الكهرباء "روجلي" الثانية في عام 1970، وتم إغلاقها في 8 يونيو/حزيران 2016، ليتم هدم أبراج التبريد في 6 يونيو/حزيران الجاري.