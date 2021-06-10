انفجار مجفف شعر في يد فتاة أثناء استخدامه... فيديو

تعرضت فناة صينية لصدمة شديدة أثناء استخدام مجفف الشعر، حيث انفجر وهو في يدها.

وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار مجفف الشعر واشتعاله أثناء استخدام الفتاة له، حيث كان بطبيعة الحال قريبا جدا من رأسها.

وفوجئت الفتاة بانفجار المجفف لتتركه على الفور يسقط أرضا وقد اشتعلت النيران به، أمام دهشة أسرتها.