بالفيديو... كيف تستقبل عشرات القطط عودة صاحبها إلى البيت

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه كيف تستقبل مجموعة من القطط صاحبها عندما يقوم بفتح الباب.

ويبين الفيديو، كيف يقوم الشاب الأوكراني بفتح الباب الذي تختبئ خلفه القطط، وتقفز عليه وتستقبله بحرارة وتدور حوله.

من جانبه يقول الشاب: "مرحبا بكل الجائعين، أنتن كالوابل من القطط". ثم يذهب لإطعامهن.

View this post on Instagram A post shared by Мишаня и ПУШИСТАЯ ОБЩАГА (@mi_lermontov)

يذكر أن الأوكراني ميخائيل ليرمونتوف، قام بإنشاء مأوى للحيوانات في منزله، والذي يضم القطط والكلاب والهامستر والحيوانات الأخرى.