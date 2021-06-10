ببغاء عملاق يجوب شوارع أستراليا... فيديو

الببغاء هو عمل النحات فارواردين دالير، الذي قرر المشاركة في معرض تماثيل الحيوانات الضخمة الموجودة في "كرنفال الفرح"، ويقام في تاونسفيل في جنوب شرق ولاية كوينزلاند.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
تناقل ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يحمل ببغاء عملاقا على متن مقطورة ويجوب شوارع أستراليا.
الببغاء هو عمل النحات فارواردين دالير، الذي قرر المشاركة في معرض تماثيل الحيوانات الضخمة الموجودة في "كرنفال الفرح"، ويقام في تاونسفيل في جنوب شرق ولاية كوينزلاند.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه كيف تستقبل مجموعة من القطط صاحبها عندما يقوم بفتح الباب.
تعرضت فتاة صينية لصدمة شديدة أثناء استخدام مجفف الشعر، حيث انفجر وهو في يدها.
أرسلت فرنسا النسخة الثانية من تمثال الحرية الشهير إلى أمريكا، والتي يطلق عليها لقب "الأخت الصغيرة" بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفالات بعيد الاستقلال بأمريكا.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار 4 أبراج تبريد عملاقة تابعة لمحطة طاقة "روجلي" البريطانية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)