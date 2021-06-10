ببغاء عملاق يجوب شوارع أستراليا... فيديو

تناقل ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يحمل ببغاء عملاقا على متن مقطورة ويجوب شوارع أستراليا.

الببغاء هو عمل النحات فارواردين دالير، الذي قرر المشاركة في معرض تماثيل الحيوانات الضخمة الموجودة في "كرنفال الفرح"، ويقام في تاونسفيل في جنوب شرق ولاية كوينزلاند.