مصور سباق جري يسبق العدائين ويحظى بالإشادة... فيديو

والمثير في المقطع المصور هي السرعة التي جرى بها المصور.
حيث تخطى العدائين بسرعة كبيرة في الوقت الذي حمل فيه معدات يصل وزنها لحدود 4 كغ.
وعلق الكثير من المتابعين على الفيديو واصفين بأن الفائز في السباق هو المصور.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشاب كان يصور سباق جري ضمن بطولة ألعاب القوى بين الجامعات في الصين.
والمثير في المقطع المصور هي السرعة التي جرى بها المصور.
حيث تخطى العدائين بسرعة كبيرة في الوقت الذي حمل فيه معدات يصل وزنها لحدود 4 كغ.
وعلق الكثير من المتابعين على الفيديو واصفين بأن الفائز في السباق هو المصور.
وقعت صغار النمور الثلجية تحت عدسات الكاميرا في محمية "سايانو شوشينسكي" الطبيعية، جنوبي سيبيريا، التي تم إحضارها في وقت سابق من طاجيكستان.
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