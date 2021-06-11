إنقاذ 3 أطفال من شقة مشتعلة في روسيا بعد إهمال الأسرة المروع... فيديو

رغم محاولات الجيران لكسر الباب الرئيسي لكنهم فشلوا، فتسلق 3 رجال ماسورة الصرف إلى الطابق الثالث، وقاموا بسحب الأطفال من النافذة التي يتصاعد منها الدخان، وهذا ما يظهر في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم إخماد الحريق من قبل موظفي وزارة الطوارئ الذين وصلوا إلى مكان الحادث.

قال ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة لـ"سبوتنيك": "إن هناك 4 أطفال في الأسرة"، موضحا أنه "وفقًا لإحدى الروايات، ذهبت الأم في نزهة مع طفلها الرابع، وتركت الأطفال مع شريكها. الذي بدوره ترك الأطفال بمفردهم، وأغلق الشقة من الخارج".