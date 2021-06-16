كلب يهاجم أسدا ويضعه في موقف محرج أمام لبؤة... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لكلب صغير وهو يهاجم أسدا وقفت بجانبه لبؤة ليضعه في موقف محرج.

ويظهر المقطع الذي تم تصويره في حديقة "نجورونجورو سفاري بارك" في تنزانيا، لحظة تقدم كلب صغير من لبؤة برفقة أسد.

اللبؤة لم تكترث للكلب الذي تقدم بعدها مهاجما الأسد الذي تفاجئ من شجاعة الكلب وحاول الابتعاد عنه.

وظل الأسد يرمق الكلب بنظرات ملئها الدهشة لشجاعته حتى رحل.