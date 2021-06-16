سقوط شجرة عملاقة ونجاة طفل بأعجوبة... فيديو

نجا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من موت محقق بعدما سقطت شجرة معمرة عملاقة أمام منزله.

وسقطت الشجرة المعمرة في مدينة لويزفيل الأمريكية، باتجاه الصبي بعد لحظات من مروره تحتها، وتم التقاط الواقعة بواسطة كاميرا المراقبة.

وشعرت عائلة الطفل بالامتنان والدهشة في ذات الوقت، بعد نجاة طفلها الذي كان على بعد بضع خطوات من الموت أسفل تلك الشجرة العملاقة.