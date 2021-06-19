"القط الملاكم" يحصد إعجابا واسعا على موقع "تيك توك"

ويظهر مقطع الفيديو القط "ليو" من مدينة كيميروفو الروسية، وهو يوجه ضربا مباشرا إلى يد مالكه، كأنه في حلبة ملاكمة.
ونال ليو إعجابا واسعا على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح لديه صفحة خاصة في موقع "إنستيغرام".
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جرى بثه على موقع "تيك توك"، يظهر عراكا طريفا لقط ينهال بالضرب على يد مالكه وكأنه ملاكم محترف.
ويظهر مقطع الفيديو القط "ليو" من مدينة كيميروفو الروسية، وهو يوجه ضربا مباشرا إلى يد مالكه، كأنه في حلبة ملاكمة.
ونال ليو إعجابا واسعا على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح لديه صفحة خاصة في موقع "إنستيغرام".
أحدث مقطع مصور على تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك" انتقادات واسعة، وما يقرب من 100 مليون مشاهدة، والذي يصور رجلا وهو يدغدغ سمكة.
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