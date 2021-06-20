مصرع سائق دراجة نارية أمام الجمهور بطريقة مروعة... فيديو

لقي سائق الدراجات الأمريكي أليكس هارفيل، المشهور بحركاته المثيرة، مصرعه أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في القفز لمسافات طويلة.

ووقعت المأساة في 17 يونيو/ تموز الجاري في مدينة بحيرة موسى (ولاية واشنطن)، عندما كان هارفيل ينوي الطيران بدراجته أكثر من مائة متر.

ويظهر مقطع الفيديو الذي وثقه الجمهور المتواجد، اصطدام هارفيل البالغ من العمر 28 عاما، بتلة على بعد أمتار قليلة من وصوله ليفارق على إثرها الحياة.