إخراج طفل هندي من حفرة ضيقة عمقها 30 مترا... فيديو

أدت الفيضانات التي حدثت في مدينة يالطا بالقرم إلى فرار عدة تماسيح من محمية حيوانات أشار مديرها، فيكتور تشيلينكو، أنه قد تم التعامل مع الموقف قبل أن تتسبب بهلع السكان.