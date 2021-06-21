إخراج طفل هندي من حفرة ضيقة عمقها 30 مترا... فيديو

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج الطفل من حفرة في منطقة "أغرا" بالهند.ويظهر الفيديو لحظة إخراج الطفل من الحفرة حيا، وسط تجمع الأهالي وحضور رجال الأمن ومراسلي وسائل الإعلام.
نجحت جهود الأهالي ورجال الأمن في إنقاذ طفل هندي كان قد سقط في حفرة ضيقة للغاية عمقها 30 مترا.
نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج الطفل من حفرة في منطقة "أغرا" بالهند.ويظهر الفيديو لحظة إخراج الطفل من الحفرة حيا، وسط تجمع الأهالي وحضور رجال الأمن ومراسلي وسائل الإعلام.
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