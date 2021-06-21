الفلبين تدمر سيارات فارهة بملايين الدولارات... بينها بورش ومرسيدس... فيديو

دمرت سلطات الجمارك في الفلبين سيارات فارهة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وذلك بعد أن تم تهريبها إلى البلاد العام الماضي.

عرضت قناة "جي إم إيه نيوز" مقطع فيديو يظهر عملية تدمير عدد من السيارات ذات الماركات العالمية الشهيرة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، وبنتلي 2007، وبورش 911 C2S، ومرسيدس بنز من MICP، وذلك بعد تجميعها في ميناء بمانيلا، بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.

وفي وقت سابق كان الرئيس الفلبيني، رودريغو روا دوتيرتي، قد أصدر توجيها بضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.