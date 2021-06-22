كلب يركض مسافة طويلة خلف سيارة إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي... فيديو

وكانت المفاجأة في أن سيارة الإسعاف كانت قد نقلت صاحب الكلب الى إحدى العيادات الطبية، من أجل الإشراف على صحته، إلا أن الكلب ظل يجري مسافة طويلة من أجل البقاء مع صاحبه.

يذكر بأن الواقعة حصلت في إحدى المدن التركية.