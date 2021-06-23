فيل يرد بطريقته الخاصة على تمساح عض خرطومه أثناء شرب المياه... فيديو

وتظهر في الفيديو مجموعة أفيال تشرب المياه في هدوء من أحد الأنهار، ليظهر فجأة تمساح يعض أحد الأفيال ويقبض بفكه على خرطوم الفيل. ولم تفلح محاولات الفيل في تخليص خرطومه من بين فكي التمساح الجائع.

تحرك الفيل بسرعة باتجاه داخل النهر ليهجم بدوره على التمساح ويدهسه بأقدامه، حتى أن التمساح لم يجد مفرا من التخلي عن خرطوم الفيل ليتركه في سلام ويعود أدراجه عبر مياه النهر.