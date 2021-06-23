الشيف بوراك ومارسيلو البرازيلي في رقصة استعراضية... فيديو

ويظهر المقطع المصور كلا من بوراك ومارسيلو وهما يقومان بالرقص.

وظهر الربازيلي مارسيلو، الذي يشتهربعشقه للرقص، وهو يؤدي حركات راقصة بطريقة بارعة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özdemir (@cznburak)

يذكر بأن حساب الطاهي التركي يحظى بشعبية كبيرة على موقع "إنستغرام" حيث وصل عدد متابعيه الى أكثر من 23 مليون متابع.