كلب يجلب الماء إلى أقرانه في وعاء... فيديو

ويظهر في الفيديو كلب يحمل في فمه وعاء صغيرا فيه ماء، ليقدمه إلى أقرانه من الكلاب الآخرين.

ويصعد الكلب بضع درجات سلم ليضع وعاء أمام أحد الكلاب ليشرب منه، فيما جلست مجموعة أخرى من الكلاب في خلفية المشهد.