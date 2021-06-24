كلب يجلب الماء إلى أقرانه في وعاء... فيديو

ويظهر في الفيديو كلب يحمل في فمه وعاء صغيرا فيه ماء، ليقدمه إلى أقرانه من الكلاب الآخرين.ويصعد الكلب بضع درجات سلم ليضع وعاء أمام أحد الكلاب ليشرب منه، فيما جلست مجموعة أخرى من الكلاب في خلفية المشهد.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" يظهر مشهدا تتجلى فيه معاني الرفق والرحمة.
ويظهر في الفيديو كلب يحمل في فمه وعاء صغيرا فيه ماء، ليقدمه إلى أقرانه من الكلاب الآخرين.ويصعد الكلب بضع درجات سلم ليضع وعاء أمام أحد الكلاب ليشرب منه، فيما جلست مجموعة أخرى من الكلاب في خلفية المشهد.
نشرالشيف التركي بوراك مقطعا مصورا يجمعه مع البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة لقاء بابا روما مع "الرجل العنكبوت" في روما.
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