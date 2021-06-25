حادثة ظريفة حدثت في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"... فيديو

في إحدى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حدثت لقطة ظريفة بين الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي، الأوكراني أوكسندر زيتشينكو، وزميله في مركز قلب الدفاع البرتغالي روبين دياز.

في حائط الصد المخصص للوقوف أمام الركلات الحرة المباشرة، يقف 4-7 لاعبين وخلفهم ينام لاعب على الأرض لكي يحمي المرمى من كرة مباغتة أرضية في حال قفز لاعبي حائط الصد.

ما حدث أن زيتشينكو كان مستمتعا في الاستلقاء، فوضع يده على رأسه ولم يستمع لزملائه الذين صرخوا عليه بالاتجاه بضعة سانتيميترات إلى اليمين.

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فقام، وكما ظهر في الفيديو أعلاه، روبين دياز، بسحبه من رقبته في حركة لاقت الإعجاب والرواج عبر منصات التواصل الإجتماعي.