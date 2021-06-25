كريستيانو رونالدو يمازح بيبي بحركة ظريفة في "يورو 2020"... فيديو

خلال تدريبات الفرق ضمن البطولات تكثر حركات المزاح بين اللاعبين، وخاصة المشهورين منهم إذ تكون كاميرات الصحفيين موجهة عليهم.

وفي كل حركة يقومون بها يتصدرون مواقع التواصل الإجتماعي، مثلما حدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في المنتخب بيبي.

وظهر في فيديو منشور عبر موقع "إنستغرام" كيف كان بيبي يستريح من التدريبات قبل أن يغافله رونالدو ويرشه بالمياه من القارورة مباشرة.

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وضحك الاثنان بممازحة رونالدو، حيث أن هؤلاء الأشخاص لا يكون مزحهم ثقيلا أبدا.

وكان المنتخب البرتغالى حامل لقب أمم أوروبا قد أقتنص تعادلا ثمينا من نظيره الفرنسي أمس الأربعاء بهدفين لمثلهما، فى الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة، ليتأهل إلى دور الـ 16 بعد اكأفضل ثالث برصيد 4 نقاط، متساويا مع المنتخب الألمانى الوصيف المتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ويواجه المنتخب البرتغالى فيهذه الدور نظيره البلجيكي متصدر المجموعة الثانية، مساء الأحد المقبل، وهى المباراة التى سوف يستضيفها ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية الإسبانية.