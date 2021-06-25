زرافة ترعب قلوب والدين على طفلهما الذي حاول إطعامها... فيديو

أحضر الآباء ابنهم إلى حديقة الحيوان لإطعام الزرافات، لكن إحداها كانت جشعًة بعض الشيء.

الأطفال هم أبطال العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والرائعة على مواقع "الويب" التي تغزو قلوب الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تُظهر اللقطات كيف يقف الأب والأم والابن مع ابنهما بالقرب من سور صغير تعيش خلفه الزرافات.

تسلّم الأم الصبي ورقة كبيرة من نبات معين، ويقوم بدوره بتسليم الطعام إلى الزرافة.

بطبيعة الحال، تريد الزرافة أن تلتقط الورقة وترفع رأسها، لكن الصبي لا يتركها لسبب ما، ونتيجة لذلك، يرفع الحيوان الطفل في الهواء، ولحسن الحظ كان الوالدان قريبين، فهبّا لإنقاذه.

وبعد أن قضي الأمر على خير، انفجرت الأم في الضحك.