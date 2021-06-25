لحظة انهيار صومعة حبوب في مزرعة أمريكية... فيديو

تم تصوير المقطع في مزرعة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويعرض لحظة انهيار صومعة الحبوب في بضع ثوانٍ.

وانهارت الصومعة بشكل رأسي محدثة غيمة من الغبار، دون أن يحدث انهيارها أي إصابات حيث كان إسقاطها فيما يبدو مخططا له بعناية.