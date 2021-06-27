البيلاروسيون يلعبون كرة القدم "القذرة" في مستنقع من الوحل... فيديو

أقيمت في منطقة بوكوفيتشي البيلاروسية دورة كرة قدم الوحلية، ضمن مستودع "غالا كوفاليفسكي" الموحل، وقد حضر البطولة 19 فريقا.

عرض مقطع الفيديو اللاعبين وهم يتساقطون ويتدحرجون في الوحل من أجل قتالهم على الكرة.

أقيمت البطولة كرة القدم في قرية برافدينسكي، حتى أنها ضمت النساء.

تعتبر كرة القدم الوحلية مذهلة، لأنه بدلاً من العشب، تجري اللعبة في مستنقع.

تتطلب المسابقة الكثير من القوة والتحمل، لأن حركة اللاعبين صعبة، أثناء قتالهم على الكرة.