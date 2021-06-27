إحراق كميات ضخمة من المخدرات في ميانمار... فيديو

ويظهر في الفيديو أحد الضباط وهو يضغط على زر لإشعال الحريق في أماكن مخصصة وضعت بها المواد المخدرة بكميات كبيرة.واشتعلت النيران فورا وتصاعدت ألسنة اللهب في المواد المخدرة، واستمر الإحراق في حضور قوات الدفاع المدني وكاميرات وسائل الإعلام.
عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر عملية إحراق كميات ضخمة من المخدرات بمعرفة السلطات في ميانمار.
ويظهر في الفيديو أحد الضباط وهو يضغط على زر لإشعال الحريق في أماكن مخصصة وضعت بها المواد المخدرة بكميات كبيرة.واشتعلت النيران فورا وتصاعدت ألسنة اللهب في المواد المخدرة، واستمر الإحراق في حضور قوات الدفاع المدني وكاميرات وسائل الإعلام.
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