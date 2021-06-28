حادث مروع في السعودية لسيارتين تسيران بسرعة كبيرة...فيديو

وبحسب ما نشرت صحيفة "الخليج"، نقلا عن مصادر، فقد تسبب الحادث بوفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
ويظهر المقطع المصور سيارتين تسيران بسرعة جنونية تصطدمان ببناية بالقرب من الطريق.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحادث تصادم سيارتين كانتا تسيران بسرعة كبيرة في السعودية.
وبحسب ما نشرت صحيفة "الخليج"، نقلا عن مصادر، فقد تسبب الحادث بوفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
ويظهر المقطع المصور سيارتين تسيران بسرعة جنونية تصطدمان ببناية بالقرب من الطريق.
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