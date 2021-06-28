موقف طريف بين تمساح ومجموعة طيور على طريق سيارات... فيديو

شهد طريق للسيارات في ولاية فلوريدا الأمريكية، موقفا طريفا حدث بين تمساح صغير ومجموعة طيور.

ويظهر في الفيديو التمساح وكأنه يساعد الطيور على عبور الطريق أمام حركة مرور السيارات، حيث تقدم التمساح مجموعة الطيور حتى وصولهم جميعا إلى الجانب الآخر من الطريق.

وعلى الجانب الآخر من الطريق توقف التمساح وعاد مرة أخرى إلى حيث أتى، فيما بسطت الطيور أجنحتها أمام التمساح وكأنها توجه له التحية على مساعدتها.