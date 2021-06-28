مشجعة تتسبب بحادث كبير في سباق "فرنسا للدراجات"...فيديو

تسببت مشجعة ألمانية بانسحاب أربعة مشاركين من سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضهم لحادث مروع في المرحلة الأولى من السباق.

ووقع الحادث في المرحلة الأولى، التي وقعت على طول طريق التلال من بريست إلى لانديرنو.

وظهرت المشجعة بلافتة ورقية كبيرة فجأة على طول مسار السباق ليصطدم بها أحد الدراجين، الأمر الذي أدى لوقوعها ووقوع الكثير من المشاركين حوله.

وتسبب إهمال المشجعة بحادث "مرعب" أدى لإصابة عشرات الدراجين، من بينهم من تعرض لإصابات خطيرة أبعدته كليا عن السباق.

وهربت المشجعة التي تسببت بالحادث، قبل وصول السلطات لموقع الحادث، وهي الآن مطلوبة للعدالة.